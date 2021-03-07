Politika

Trump destekçileri ve karşıtları arasında arbede

ABD'de eski başkan Donald Trump destekçileri ile karşıt grup arasında arbede çıktı.
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New York'ta gergin anlar
New York'ta gergin anlar
ABD ABD Donald Trump

HABER MERKEZİ

ABD'nin New York eyaletinde "Siyahilerin Hayatı Değerlidir (Black Lives Matter)" grubu üyeleri, Long Island İtfaiye Departmanının astığı ve "ırkçı" semboller taşıdığı belirtilen bayrağın kaldırılması için protesto düzenledi.

Trump destekçilerinin, söz konusu protestoya karşı gösteri düzenlemek istemesinin ardından iki grup arasında başlayan tartışma, arbedeye dönüştü.

Polisin olaya müdahale etmesinin ardından en az 3 protestocunun gözaltına alındığı belirtildi.

Trump destekçisi ve karşıtı gruplar arasında dün de New York kentindeki Times Meydanı'nda arbede çıkmıştı.

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