Papa’dan Başkan Barzani’ye: Kürdistan’ı unutmadım

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, başkent Erbil’e gelen Papa Francis ile bir araya geldi.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani’nin Papa Francis ile görüşmesinin ardından Papa ile Başkan Barzani bir araya geldi.

Görüşmede, Başkan Barzani, Papa’yı Kürdistan Bölgesi’nde ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Papa ise, “Kürdistan’ı unutmadım. Sizin ve Başbakanınızın Vatikan ziyaretini unutmadım. Sizin ve Başbakanınızın daveti üzerine Kürdistan’a geldim” dedi.

“Farklılıkları koruduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum” diyen Papa, “Siz sadece beni değil, tüm Hristiyanları karşıladınız. DAİŞ’le mücadele sürecinde Hristiyanları korudunuz. Burası Hristiyanların evi oldu” ifadelerini kullandı.

Papa, farklı din ve etnisite mensuplarının korunması ve Kürdistan Bölgesi’ndeki barışçıl birlikte yaşam ortamından ötürü Başkan Barzani’ye teşekkür etti.

Papa, havalimanında Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Başbakan Mesrur Barzani, tüm bakanlar, dini temsilciler ve ilahi okuyan koro tarafından karşılandı.

Musul’dan Qerequş’a geçip Tahire Kilisesi’nde ayin düzenlemesi beklenen Papa, ardından Erbil’e gelip saat 16.00’da Franso Hariri Stadyumu’nda 10 bin kişinin katıldığı dini töreni yönetecek.