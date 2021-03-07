Başkan Barzani: Papa Francis barış mesajını taşıyor

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’i Kürdistan Bölgesi’nde ağırlamaktan onur duyduğunu söyledi.

Twitter hesabından açıklama yapan Başkan Mesud Barzani, “Papa Hazretleri Kürdistan'a hoş geldiniz” dedi.

Başkan Barzani, “Zat-ı âlilerinizin Irak ve Kürdistan Bölgesi ziyareti gerçekten de tarihidir ve barış içinde birlikte yaşamanın asil mesajını taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Başkan Barzani, Papa ile bugünkü görüşmesinin fotoğrafını paylaşarak “Papa’yı bugün Erbil'de ağırlamaktan onur duydum. Papa Francis'in Kürdistan Bölgesi ziyareti, aslında ortak değerlerimiz olan barış, bir arada yaşama ve hoşgörünün kanıtıdır” dedi.

Başkan Barzani ve Papa Francis başkent Erbil’de bir araya geldi.

Papa görüşmede, “Kürdistan’ı unutmadım. Sizin ve Başbakanınızın Vatikan ziyaretini unutmadım. Sizin ve Başbakanınızın daveti üzerine Kürdistan’a geldim” dedi.

“Farklılıkları koruduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum” diyen Papa, “Siz sadece beni değil, tüm Hristiyanları karşıladınız. DAİŞ’le mücadele sürecinde Hristiyanları korudunuz. Burası Hristiyanların evi oldu” ifadelerini kullandı.

Papa, farklı din ve uluslara mensup kişilerin korunması ve Kürdistan Bölgesi’ndeki barışçıl birlikte yaşam ortamından ötürü Başkan Barzani’ye teşekkür etti.

Papa, havalimanında Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Başbakan Mesrur Barzani, tüm bakanlar, dini temsilciler ve ilahi okuyan koro tarafından karşılandı.

Musul’dan Qerequş’a geçip Tahire Kilisesi’nde ayin düzenlemesi beklenen Papa, ardından Erbil’e gelip saat 16.00’da Franso Hariri Stadyumu’nda 10 bin kişinin katıldığı dini töreni yönetecek.