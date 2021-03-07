Papa Musul’da: Bu kentin gerçek kimliği birlikte yaşamdır

MUSUL (K24)

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Kürdistan Bölgesi’nin başkenti Erbil’e geldikten sonra, helikopterle Musul’a gitti.

DAİŞ’in yıktığı kilisenin önünde halka buluşan Papa, barış mesajı verdi.

Musul’un DAİŞ’te yarattığı yıkımın bütün bileşenlere büyük zarar verdiğini vurgulayan Papa, şunları söyledi:

“Bu kentin gerçek kimliği, farklı dinlere mensup kişiler arasındaki birlikte yaşamdır. Hristiyanların Musul’a dönüp yaralarını sarmalarını destekliyorum. Burada savaşın izleri duruyor. Bütün bileşenler şiddete maruz kaldı ya da öldürüldü. Tanrı’nın ismine ve kutsallarına zarar vermek isteyenlere karşı barış mesajını yineliyoruz.”

Papa Musul ziyaretinin ardından bir kez daha Erbil’e dönecek ve Franso Hariri Stadyumu’nda 10 bin kişinin katılımıyla düzenlenecek ayini yönetecek.