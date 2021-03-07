Bakan Ano Cewher: Vatikan’la ilişkilerin temelini Başkan Barzani attı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Ulaştırma Bakanı Ano Cewher, Kürdistan Bölgesi ile Vatikan arasındaki ilişkilerin temelini Başkan Mesud Barzani’nin attığını söyledi.

K24 televizyonunun haber bültenine konuk olan Kürdistan Bölgesi Ulaştırma Bakanı Ano Cewher, Papa’nın ziyaretinin önemli olduğunu, Papa’nın Erbil’de en büyük ayini gerçekleştireceğini belirtti.

Vatikan’la ilişkilerin temelini Başkan Mesud Barzani’nin attığını belirten Cewher, ikili ilişkilerin pekiştirilmesinde de Başbakan Mesrur Barzani’nin etkili olduğunu vurguladı.

Cewher, “Geçtiğimiz yıl Başbakan Mesrur Barzani, Vatikan’ı ziyaret ederek, Papa Francis ile görüşmüştü. Görüşmede Başbakan, Papa’yı Kürdistan Bölgesi’ne davet etmişti. Papa da daveti memnuniyetle kabul etmişti” dedi.

Kürdistan Bölgesi ile Vatikan arasındaki ilişkilerin güçlü olduğunu vurgulayan Cewher, Başbakan’ın Papa ile geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği görüşmede Papa’ya DAİŞ tarafından kilisenin kırılan haçının Peşmerge güçleri eliyle yerine yerleştirilmesin ait fotoğrafı hediye ettiğini hatırlattı.

Başbakan’ın Peşmerge’nin DAİŞ’ten İncil’i kurtarmasına ait fotoğrafı da Papa’ya takdim ettiğini söyleyen Cewher, Papa’nın söz konusu ziyarette çok mutlu olduğunu ve tabloları görünce sesli bir şekilde ‘Peşmerge’ dediğini belirtti.

Papa’nın Erbil’deki Franso Hariri Stadyumu’nda Ortadoğu’nun en büyük ayinini gerçekleştireceğini kaydeden Cewher, ayinin Covid-19 salgınının ardından dünyada yapılan en büyük ayin olacağını ifade etti.

Cewher, “Papa’nın Şiilerin yüksek dini mercii Ali Sistani ile görüşmesinin Irak halkları arasındaki barış ve birlikte yaşama etkilerinin olacağından eminim” dedi.

2003 yılından bu yana Irak’ın orta ve güney bölgelerinde 111 kiliseye saldırı olduğunu bildiren Cewher, 1600 Hristiyan’ın dininden dolayı öldürüldüğünü belirtti.

DAİŞ’in 80 kiliseyi yıktığını ve Hristiyan köylerinin çoğunu harabeye çevirdiğini söyleye Cewher, 140 bini aşkın Hristiyan’ın da göç etmek zorunda kaldığını ifade etti.