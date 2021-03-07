‘Kürdistan Bölgesi’ndeki dini özgürlükler Ortadoğu’nun hiçbir yerinde yok’

ERBİL (K24)

Kürdistan İslam Alimleri Birliği Başkanı Abdullah Mela Said Weysi, Kürdistan Bölgesi’nde var olan dini özgürlüklerin Ortadoğu’nun hiçbir yerinde olmadığını söyledi.

K24’e konuşan Kürdistan İslam Alimleri Birliği Başkanı Abdullah Mela Said Weysi, “Din adamları olarak Papa Francis’i karşıladık. Kürdistan’daki Müslümanlar adına karşılamada hazır bulunduk” dedi.

“Papa’yı karşılarken Kürdistan Bölgesi’nde var olan birlikte yaşam kültürünün tarihten bugüne var olduğunu ve bu şekilde devam edeceğini vurguladık” diyen Weysi, “Kürdistan’daki din alimlerinin, cami, tekke ve dergahların birlikte yaşam kültürünün gelişmesine ciddi katkısı oldu. Vatandaşları birlikte yaşam kültürüne yönlendirdiler” ifadelerini kullandı.

Weysi sözlerini şöyle sürdürdü:

“Geçmişte faklı dinlere mensup kişiler Kürdistan’da nasıl barış içerisinde yaşamışsa gelecekte de yaşamaya devam edecek. Kürdistan Bölgesi’nde var olan dini özgürlükler Ortadoğu’nun hiçbir yerinde yok.

Papa çok memnun oldu ve Müslümanlara teşekkür ederek, birlikte yaşam kültürünün bu şekilde devam etmesini temenni etti.

Bizim Papa’yı karşılama töreninde hazır olmamız, Kürdistan Bölgesi’ndeki birlikte yaşam kültürünün korunacağının mesajıydı.

Karşılama töreninde Kürdistan’ın tablosu çok güzel yansıtıldı. Tüm farklı din ve mezheplere mensup isimler vardı. Müslümanlar halkın çoğunluğunu teşkil ediyorlar ama birlikte yaşam fikrine sahipler.

Birlikte yaşam kültürünün güçlenmesi için çalışıyoruz. Zaman, birlikte yaşama ve birbirini kabul etme zamanı… Kürdistan Bölgesi’nde bugün dünyanın gördüğü birlikte yaşam tablosu geçmişte de vardı, gelecekte de olacak.”