Başbakan: Papa’nın Kürdistan Bölgesi ziyareti tarihi bir olay

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’in Erbil ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.

Mesajında, “Bugün Papa Hazretlerini Erbil’de ağırlamaktan şeref duydum” ifadesini kullanan Başbakan, şunları ekledi:

“Zat-ı âlilerinin gelişi, Kürdistan Bölgesi için tarihi bir olaydır. Barışçıl yaşam ve hoşgörü kültürünü geliştirmeye olan bağlılığımızı yineliyoruz.”

Başbakan, “Papa’nın sevgi ve hoşgörü mesajı, bugünden sonra Erbil'deki, yoksullara, mazlumlara ve zulüm görenlere bakmakla ilgili yükümlülüğümüzü arttırıyor” diye belirtti.

Kürdistan Bölgesi’ndeki inanç özgürlüğüne de vurgu yapan Başbakan, “Bugün, inanç özgürlüğünü ve farklılığı korumak için birlikte duruyoruz ki Kürdistan’da nesiller boyunca süregelmiştir. En önemlisi de kahraman Peşmergelerin Ninova Ovası’nda bir kiliseye haçını geri getirmesiydi” ifadelerini kullandı.

Papa Francis bugün Erbil Uluslararası Havalimanı’nda Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ile Başbakan Mesrur Barzani tarafından karşılandı.

Papa daha sonra Başkan Mesud Barzani’yle de bir görüşme gerçekleştirdi.

I am honored to welcome His Holiness @Pontifex to Kurdistan. The Holy Father’s message of love and forgiveness, and the mass in Erbil later today, reaffirm our sacred obligation to care for the poor and the marginalized, the oppressed and the persecuted. pic.twitter.com/PIMdPDnPME