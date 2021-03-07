Papa’dan Qereqoş’ta mesaj: Bu birlikteliği korumalısınız

QEREQOŞ (K24)

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Musul ziyaretinin ardından Qereqoş’ta Süryani Katolik Kilisesi al-Tahira-l-Kubra'da düzenlenen törene katıldı.

Törende bir konuşma yapan Papa, “Hepimizin ortak bir rüyası var. Rüyamızın gerçekleşmesi için hep birlikte çalışmalıyız” dedi.

“Qereqoş sakinleri, terörizmin onların inancını zayıflatmayacağını kanıtladı” diyen Papa, “Hepimizin ortak bir rüyası vardır, bu rüyayı gerçekleştirmek için birlikte çaba gösterelim. Burası, rüyaları gerçeğe çevirmenin topraklarıdır” ifadelerini kullandı.

Papa sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu birlikteliğinizi korumalısınız. Bazı olaylar bizim zayıf düşmemize neden oluyor. Ancak kendinizi bırakmayın. Kendinize ve geleceğinize inanmanız gerekiyor.

Sizi bu noktaya getiren birlikteliği unutmayın. Tanrı sizinle, Mesih sizinle. Tanrı’ya inancınızı yitirmeyin, dua edin.

Hoşgörü kültürü olmalı. Herkesi affetmelisiniz. Çünkü yaşam devam ediyor ve içinizde kin bulundurmayın. Bazı zamanlar zor oluyor ancak şuan alınan kararların gelecekteki kaderinizi tayin ettiğini unutmayın.”

Qereqoşluların dertlerini dinleyen Papa’ya bazı vatandaşların DAİŞ’in terör saldırıları sürecinde yaşadıklarını anlattığı görüldü.

Papa, kilisedeki törenin ardından aracıyla caddeleri gezerek çoğunluğu Hristiyan olan kasabanın sakinlerini selamladı.