Sağlık Bakanlığı salgınla ilgili son verileri açıkladı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını dolayısıyla son 24 saatte 3 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre, son 24 saatte 6 bin 323 kişiye Covid-19 testi yapılırken, 256 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 135 kişi sağlığına kavuşurken, 3 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 110 bin 516 kişiye Covid-19 testi yapılırken, bunlardan 104 bin 488 kişi sağlığına kavuştu.

Şimdiye kadar 3 bin 537 kişi Covid-19’dan yaşamını yitirirken, 2 bin 487 kişinin tedavisi devam ediyor.