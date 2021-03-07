Bingöl’de çığ düştü: Yol ulaşıma kapandı

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Bingöl'ün Karlıova ile Yedisu ilçelerini birbirine bağlayan karayoluna çığ düştü. İki ilçe arasında ulaşım sağlanamıyor.

Karlıova-Yedisu karayolu Kaynarpınar köyü mevkiinde bir kamyonetin geçişi sırasında karayoluna çığ düştü.

Çığ düşen karayolu ulaşıma kapatıldı.

Bölgeye sevk edilen karayolları ekipleri yolun trafiğe açılması için çalışma başlattı.

Öte yandan Bitlis, Siirt'in kuzeyi ve Muş'un güneyinde yoğun kar yağışı etkiliyor.

Gece saatlerinde ibuzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

Meteoroloji çığ tehlikesine karşı uyarıda bulundu. (Kaynak: Ajnaslar)