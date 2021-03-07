Hristiyanlar Kürdistan kurtuluş hareketinde aktif rol aldı

ERBİL (K24)

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in başkent Erbil’e gerçekleştirdiği tarihi ziyaretle birlikte Hristiyanların Kürdistan devrimlerindeki rolünün önemi bir kez daha gündeme geldi.

Çoğu bölge halkı gibi Soran bölgesinde yaşayan Asurilerinin de Enfal’de katliama uğradığı ve Eylül Devrimi’nde rol aldıkları biliniyor.

Kürdistan Bölgesi’nde yaşayan Asuri Hristiyan Serkis Silewe'nin Kürt gelenekleriyle uyumlu bir yaşam tarzı bulunuyor.

Devrimci bir aileden gelen 73 yaşındaki Serkis Silewe, Barzan bölgesinde Bedyal köyünde yaşıyor ve Diyana nahiyesinde ikamet ediyor.

Babası, Mele Mistafa Barzani'nin yanında yer alarak, 1946 yılında kurulan Mahabad'daki Kürdistan Cumhuriyeti'nin kuruluşunda rol aldı.

Serkis Silewe kendisi, ailesi ve akrabalarıyla birlikte Peşmerge Güçleri’ne katılmış.

Soran bölgesindeki Hristiyanların Kürdistan kurtuluş hareketlerinde aktif rol alarak, çok sayıda kayıp verdikleri de biliniyor.

Hristiyanlar, devrim sonrası kurulan Kürdistan Bölgesi Parlamentosu ve hükümetinde yer aldı ve hakları koruma altına alındı.

Öte yandan Kürdistan Bölgesi’ndeki Hristiyanlar, devrim hareketlerinde yer aldıkları gerekçesiyle Irak yönetimi tarafından ayrımcılığa maruz kaldı, zaman zaman işkence ve katliamlara uğradı.