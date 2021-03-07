Papa Erbil’den seslendi: Savaşma hırsından uzak durun

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’ndeki temaslarını sürdüren Papa Francis, Erbil’deki Franso Hariri Stadyumu’nda gerçekleşen geniş katılımlı ayine katıldı.

“Irak’ta Haç’ın erdemini anlayanlar önemli işler yaptı” diyen Papa, “İsa Mesih, insanlık talep ediyor. Dürüst ve temiz olun, savaşma hırsından uzak durun” ifadelerini kullandı.

Tüm inananlara seslenen Papa, “Tüm halklar kardeştir. Yanlışların önüne geçilmeli” dedi.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Başbakan Mesrur Barzani, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis Plasschaert ve üst düzey yetkililerin hazır bulunduğu ayine binlerce vatandaş katıldı.

Bugün Kürdistan Bölgesi’ne gelen Papa Francis, Neçirvan Barzani, Başbakan Mesrur Barzani ve Başkan Mesud Barzani ile bir araya geldi.

Musul ziyaretinin ardından Qereqoş’ta Süryani Katolik Kilisesi al-Tahira-l-Kubra'da düzenlenen törene katılan Papa, Franso Heriri Stadyumu’ndaki ayine katılmak için başkent Erbil’e geri döndü.

Papa Francis, önceki gün Bağdat'ta Başbakan Mustafa Kazimi ve Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüşmüştü. Katoliklerin ruhani lideri, Bağdat'ta Seyyidet'ül Necat Kilisesi'ni de ziyaret etmişti.

Irak temaslarının ikinci gününde ise Papa, önce Necef'te Şiilerin en büyük dini merci Ali Sistani ile bir araya gelmişti.

Papa, Necef'ten sonra Nasiriye'de Hazreti İbrahim'in doğduğu yer olduğuna inanılan antik Ur kentini ziyaret etmişti.

Papa Francis, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 2020'deki dış gezilerini iptal etmişti. Yaklaşık 16 ay sonra ilk dış gezisini gerçekleştiren Francis, tarihte Irak ve Kürdistan Bölgesi’ni ziyaret eden ilk Papa oldu.