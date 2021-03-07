Türkiye’de coronavirüste son durum

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik Covid-19 verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'de coronavirüs nedeniyle 65 kişi daha hayatını kaybetti, 735 yeni hasta dahil olmak üzere 11 bin 187 yeni vaka tespit edildi.

Böylece toplam ölüm sayısı 29 bin 030'a, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 780 bin 417'ye yükseldi.

Son 24 saatte 7 bin 785 hastanın daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 2 milyon 623 bin 924’e ulaştı.

Hastalardaki zatürre oranı da yüzde 3.6 oldu.

Dün bin 230 olan ağır hasta sayısı, bugünkü tabloda bin 261 olarak yer aldı.

Öte yandan Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada vaka oranı en çok artan illerin Sinop, Kilis, Samsun, Amasya ve Edirne olduğunu, en çok azalan illerin ise Ordu, Bolu, Trabzon, Nevşehir ve Karaman olarak kaydedildiğini belirtti.

Fahrettin Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Ağrı Adıyaman’a, Batman Samsun’a, Bingöl Ordu’ya, Bitlis Balıkesir’e, Diyarbakır İstanbul’a, Mardin Trabzon’a, Van İzmir’e, Siirt Rize’ye, Hakkâri Sinop’a, Şanlıurfa Konya’ya, Şırnak Zonguldak’a, Uşak Tokat’a, Iğdır Giresun’a… örnek olsun! Riski tüm illerde düşürelim.”