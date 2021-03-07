Suriye’de çifte patlama: Ölü ve yaralılar var

HABER MERKEZİ

Suriye resmi haber ajansı SANA’nın aktardığına göre Suriye’nin Hama kentinin doğusunda yolda döşenen iki mayının patlaması sonucu en az 18 kişi hayatını kaybetti, üç kişi ise yaralandı.

Habere göre patlamalar, Selamiye kentinin kırsalında iki otobüs geçerken meydana geldi. 18 kişinin hayatını kaybetti patlamada yaralananlar ise yakındaki hastanelere sevk edildi.

Suriye’deki silahlı çatışmalar 2011’den bu yana sürüyor.

Hama Suriye rejimin kontrolünde bulunuyor.

Esad rejimi Mart 2017 yılında Hama’ya yönelik kimyasal saldırı gerçekleştirmişti.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü, Esad güçlerinin, 24-27 Mart 2017'de Hama’ya düzenlediği hava saldırısında sarin ve klor gazı kullandığını açıklamıştı.