Papa Erbil’den törenle uğurlandı: Değerli Kürt milletine içtenlikle teşekkür ediyorum

ERBİL (K24)

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Erbil Uluslararası Havaalanı’ndan Bağdat’a gitti.

Erbil Uluslararası Havaalanı’nda Papa için uğurlama töreni yapıldı.

Uğurlama törenine Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Başbakan Mesrur Barzani ve üst düzey yetkililer katıldı.

Bugün Kürdistan Bölgesi’ne gelen Papa Francis, Neçirvan Barzani, Başbakan Mesrur Barzani ve Başkan Mesud Barzani ile bir araya geldi.

Musul ziyaretinin ardından Qereqoş’ta Süryani Katolik Kilisesi al-Tahira-l-Kubra'da düzenlenen törene katılan Papa, Franso Heriri Stadyumu’ndaki ayine katılmak için başkent Erbil’e geri döndü.

Papa Francis akşam saatlerinde Erbil’deki Franso Hariri Stadyumu’nda gerçekleşen geniş katılımlı ayine katıldı.

Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı ayinde konuşan Papa, “İsa Mesih, insanlık talep ediyor. Dürüst ve temiz olun, savaşma hırsından uzak durun” dedi.

Savaş ve şiddetin birçok kişi üzerinde etki yarattığına dikkati çeken Papa, insanları kardeşlik, hizmet ve merhamet içinde yaşamaya çağırdı.

Papa, intikam alma isteğinin şiddet sarmalına sürüklenmeye neden olduğuna işaret etti.

Papa, ayinin sonunda “Değerli Kürt milletine, hüküet ve sivil iktidara içtenlikle teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.