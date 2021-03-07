Diyarbakır’da feci kaza: 5 ölü, 3 yaralı
HABER MERKEZİ
Diyarbakır’ın Silvan ilçesi iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Kaza, Diyarbakır’ın Silvan ilçesi Hasuni Mağaraları yakınlarında meydana geldi.
Çarpışmanın etkisiyle her iki araç takla atarak yoldan çıktı.
Kazada 2’si çocuk 5 kişi hayatını kaybederken, yaralılar Diyarbakır ve Silvan ilçesindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.