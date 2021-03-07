Yaşam

Diyarbakır’da feci kaza: 5 ölü, 3 yaralı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesi iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
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Diyarbakır'da meydana gelen kazada 5 kişi öldü
Diyarbakır'da meydana gelen kazada 5 kişi öldü
kürdistan Diyarbakır Silvan kaza

HABER MERKEZİ

Diyarbakır’ın Silvan ilçesi iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Kaza, Diyarbakır’ın Silvan ilçesi Hasuni Mağaraları yakınlarında meydana geldi.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araç takla atarak yoldan çıktı.

Kazada 2’si çocuk 5 kişi hayatını kaybederken, yaralılar Diyarbakır ve Silvan ilçesindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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