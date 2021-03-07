ABD Başkonsolosluğu: Papa’nın Kürdistan Bölgesi ziyareti yeni bir aşama

ERBİL (K24)

ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’in Kürdistan Bölgesi ziyaretiyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Konsolosluğun resmi Facebook hesabından yapılan açıklamada, “Papa Francis’in Kürdistan Bölgesi’ne tarihi ziyaretine tanıklık etmekten memnuniyet duyuyoruz. Papa’nın ziyareti, tüm halklar arasındaki birlikte yaşamın geliştirilmesi için yeni bir aşama” denildi

Açıklamada, “ABD, Kürdistan Bölgesi, Irak ve tüm dünyadaki birlikte barış içinde yaşamı, inançların yakınlaşmasını ve tüm inançlara yönelik hoşgörüyü destelemeye devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

Bugün Kürdistan Bölgesi’ne gelen Papa Francis, Neçirvan Barzani, Başbakan Mesrur Barzani ve Başkan Mesud Barzani ile bir araya geldi.

Musul ziyaretinin ardından Qereqoş’ta Süryani Katolik Kilisesi al-Tahira-l-Kubra'da düzenlenen törene katılan Papa, Franso Heriri Stadyumu’ndaki ayine katılmak için başkent Erbil’e geri döndü.

Papa Francis akşam saatlerinde Erbil’deki Franso Hariri Stadyumu’nda gerçekleşen geniş katılımlı ayine katıldı.

Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı ayinde konuşan Papa, insanları kardeşlik, hizmet ve merhamet içinde yaşamaya çağırdı.

Papa, ayinin sonunda “Değerli Kürt milletine, hükümet ve sivil iktidara içtenlikle teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kürdistan Bölgesi’ndeki programını tamamlayan Papa, Erbil Uluslararası Havaalanı’ndan törenle uğurlandı.