Papa Alan Kurdi’nin babasının acısını paylaştı

ERBİL (K24)

Vatikan’dan yapılan açıklamada, Papa Francis’in Kürdistan Bölgesi’ne tarihi bir ziyaret gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada Papa Francis’in, Erbil’deki Franso Hariri Stadyumu’nda gerçekleşen geniş katılımlı ayinden sonra Eylül 2015'te kardeşi ve annesiyle birlikte Avrupa'ya ulaşmaya çalışırken Ege Denizi’nde boğulan üç yaşındaki Alan Kurdi’nin babası Abdullah Kurdi ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada “Papa, onunla (Abdullah Kurdi) vakit geçirdi ve tercüman yardımıyla ailesinin kaybının öyküsünü dinledi” denildi.

Papa’nın Abdullah Kurdi’nin acısını paylaştığı belirtilen açıklamada, “Sayın Kurdi, Papa'ya yaşadıkları trajediden dolayı acılarını paylaşması nedeniyle canları pahasına ülkelerinden ayrılırken anlayış, barış ve güvenlik arayan tüm göçmenler adına şükranlarını sundu” ifadelerine yer verildi.

Abdullah Kurdi’nin daha sonra Papa'ya oğlu Alan'ı temsil eden çerçeveli bir çizim hediye ettiği kaydedildi.

2015 yılının Eylül ayında Ege denizinden Avrupa’ya gitmek isteyen Kobanili bir ailenin çocuğu olan 3 yaşındaki Alan Kurdi, annesi Rihan ve kardeşi Xalib ile Bodrum açıklarında boğulmuş ve cesedi kıyıya vurmuştu.

Alan Kurdi’nin sahildeki cansız bedenini gösteren fotoğraf dünya genelinde büyük yankı uyandırmış ve sığınmacı sorununu çarpıcı bir biçimde uluslararası toplumun gündemine taşımıştı.

Bodrum sahillerine vuran Alan Kurdi fotoğrafı dünyada mültecilerin sembolü haline geldi.