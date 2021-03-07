‘İran destekli milislere yönelik askeri operasyonlar başlatıldı’

HABER MERKEZİ

Yemen'de hükümeti destekleyen Arap Koalisyonu, başkent Sana ve diğer vilayetlerdeki İran destekli Husi milislere karşı güçlü hava saldırıları ile desteklenen askeri operasyonlar başlatıldığını duyurdu.

Arap Koalisyonu tarafından bugün yapılan açıklamada, Suudi Arabistan’daki sivillerin kırmızı çizgi olduğunun altı çizilerek, “Sivilleri ve sivil nesneleri hedef almaya çalışan terörist liderlerden hesap soracağız” denildi.

Açıklamada, başlatılan askeri operasyonun uluslararası insancıl hukuk ve teamül kurallarına uygun olduğuna da vurgu yapıldı.

Öte yandan Arap Koalisyonu, Husi milisler tarafından bugün Suudi Arabistan’daki sivilleri kasıtlı ve sistematik bir şekilde hedef almak üzere gönderilen 10 silahlı insansız hava aracını (SİHA) imha etti.

İran destekli Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.