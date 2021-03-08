‘Şengal’de durum normalleştirilmeli’

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Irak Parlamento Başkan Yardımcısı Hasan Kabi, Şengal’den bir Ezidi Kürt heyetiyle bir araya geldi.

Şengal’in siyasi anlaşmazlıklardan uzak tutulması gerektiğini vurgulayan Kabi, Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanı’nın da konuyla doğrudan ilgilenmesini istedi.

Hasan Kabi ayrıca, Şengal’de durumun normalleştirilmesi ve yeniden inşa edilmesi gerektiğini kaydetti.

Şengal’de durumun normalleştirilmesine dönük Erbil ile Bağdat arasında imzalanan anlaşmaya rağmen Irak hükümeti anlaşmayı uygulamadı.

Anlaşmanın önündeki en büyük engel ise bölgedeki yasa dışı silahlı güçlerin Şengal’den çıkmaması.