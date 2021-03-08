Barcelona’da ikinci Laporta dönemi

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Barcelona kulübü, oyların yüzde 57'sini alan Joan Laporta'nın başkan seçildiğini, diğer adaylardan Victor Font'un yüzde 31, Toni Freixa'nın da yüzde 9 oranında oy aldığını duyurdu.

Barcelona'da 2014-2020 arasında kulüp başkanı olan Josep Maria Bartomeu'nun, kulüp içinde gelen baskılardan dolayı yönetim kurulu ile birlikte Ekim 2020'de istifa etmesinin ardından Carles Tusquets geçici kulüp başkanlığı görevine getirilmişti.

YENİ BAŞKANI ÇOK CİDDİ SORUNLAR BEKLİYOR

Yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınından dolayı 7 Mart pazar gününe ertelenen seçimi, bu zamana kadar yapılan tüm anketlerde favori gösterilen Laporta kazanırken, Katalan kulübünde yeni başkanı bekleyen çok ciddi sorunlar bulunuyor.

MESSİ’NİN GELECEĞİ NE OLACAK?

Kurum içi tartışmaların olduğu Barcelona'da, Covid-19 salgınından dolayı yaşanan ekonomik kriz, Nou Camp Stadı'nın yenilenme projesi ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek yıldız futbolcu Lionel Messi'nin geleceği Laporta'yı bekleyen önemli konular olarak masanın üzerinde duruyor.

Laporta, hafta içinde yaptığı bir açıklamada, "İyi bir ilişkim olan Messi'nin kulüpte kalmasını sağlayabilecek tek aday benim" diyerek, Arjantinli futbolcuya, "ekonomik açıdan kalmasını sağlayacak ve üzerinde çalışacağı bir teklif yapacaklarını" söylemişti.

Diğer yandan "Barçagate" olarak adlandırılan, Bartomeu ve eski yönetim kurulu üyelerinden 3 kişinin Barcelona kulübünü yönettikleri dönemde görevlerini kötüye kullanma ve yolsuzluk suçlamalarıyla ilgili devam eden soruşturma da Katalan kulübünün imajına zarar verdiğinden Laporta'nın gündeminde olacak.