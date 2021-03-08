Meghan Markle ve Prans Harry İngiliz Kraliyet ailesini topa tuttu

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Prens Harry ve eşi Meghan Markle, Amerikalı ünlü sunucu Oprah Winfrey'in CBS televizyonunda yayımlanan şovuna konuk oldu.

Siyahi bir anne ve beyaz bir babanın kızı olan Markle, programda yaptığı açıklamada, oğluna hamilelik süreci hakkında, "Ben hamileyken, bebeğimin prens ya da prenses olmasını istemediler. Bebeğime güvenlik tanınmayacağını söylediler. Oğlum doğduğunda ten renginin ne kadar koyu olacağına dair konuşmalar oluyordu ve bundan endişeleniyorlardı" diye konuştu

Markle, bu soruları kimin gündeme getirdiğini açıklamazken, kendisinin de susturulduğunu belirtti.

“KATE BENİ AĞLATTI”

Markle, düğünden önce Cambridge Düşesi Kate Middleton'ı ağlattığına dair gazetelerde çıkan haberleri de yalanlayarak, "Aslında bunun tam tersi oldu. Düğünden birkaç gün önce Kate bir şeye üzülmüştü ve beni ağlattı" açıklamasında bulundu.

"İNTİHARI DÜŞÜNDÜM"

Kraliyet ailesi içinde çok mutsuz olduğunu ve intiharı düşündüğünü vurgulayan Markle, "Artık yaşamak istemiyordum" ifadesini kullandı.

Sussex Düşesi, Ocak 2019'da Windsor Kalesi'nin arazisindeki evlerinde intihar düşünceleri olduğunu söylerken, 'yalnız bırakılamayacağını' ve kocasının onu 'sarıl sarmaladığını' söyledi. Beş aylık hamile olduğu dönemde sarayın kendisine yardım etmeyi reddettiğini söyledi.

"SARAYDAKİ HAYAT COVID-19 İZOLASYONU GİBİYDİ"

Meghan Markle, Oprah Winfrey'e verdikleri iki saatlik röporrajda, Megxit'i, yani kraliyetten ayrılmayı, Mayıs 2018'deki düğünlerinden altı ay sonra planladıklarını söyleyerek Kensington Sarayı'ndaki hayatın, bugün dünyadaki yeni tip coronavirüs (Covid) izlolasyonu gibi olduğunu dile getirdi.

PRENS HARRY: TELEFONLARIMI AÇMIYORLAR

Prens Harry ise Kraliyet ailesindeki görevlerinden ayrılmasında aile içindeki "anlayışsızlığın" etkili olduğunu belirtti ve annesi Prenses Diana'nın 1997'deki ölümünü anımsatarak, tarihin tekerrür etmesinden korktuğunu dile getirdi.

Babası Prens Charles'ın kendisinin telefonunu açmadığını ifade eden Harry, "Babaannem Kraliçe Elizabeth ile bugüne kadar 3 kez telefonda konuştuk, babamla da 2 kez konuştuk ancak sonra telefonlarıma cevap vermemeye başladı" diye konuştu.

Prens Harry, ağabeyi Prens William ile aralarının bozulmasıyla ilgili konuşarak, "William'ı çok seviyorum. O benim kardeşim. Aynı yollardan geçtik. Ama biz şimdi farklı yollardayız. Ailem benden tam anlamıyla maddi ilişiğini kesti. Ailemin üyeleri onun (Meghan) oyunculuğu sürdürmesi gerektiğini, çünkü ona ödeyecek kadar para olmadığını söylüyordu. Daha evlenmeden önce bunun gerçekten zor olacağına dair bazı bariz işaretler vardı" dedi.