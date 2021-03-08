Başbakan: Kürdistanlı kadınların toplumdaki rollerini destekliyoruz

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Kürdistan ve dünya kadınlarını kutlayan Başbakan, “Kürdistanlı kadınların eşitlik ve toplumsal adalet adına yürüttüğü mücadeleyi değerli buluyoruz” ifadesini kullandı.

Başbakan mesajında devamla şunları belirtti:

“Kürdistanlı kadınların Kürdistan halkının kurtuluş hareketine katılımı, zulüm ve işgale karşı durması, gurur kaynağıdır. Kürdistanlı kadınlar her zaman bedel ödemenin, direnişin ve Kürdistan halkının meşru haklarında ısrarın örneği oldular.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti, cinsiyet ayrımcılığı ve kadınların rolünün dışlanmasına yönelik her türlü muameleye karşı duracağını bir kez daha vurgulamaktadır. Kürdistanlı kadınların, toplumun ve hükümetin çeşitli kurumlarındaki etkili ve değeri rollerini destekliyoruz. Genel olarak insan hakları, özelde de kadın hakları çerçevesinde, ailede ve toplumda şiddetin ortadan kaldırılması, eşitlik ve hoşgörünün sağlanmasında ısrarcıyız.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun.

Kürdistanlı kadınlara mücadelelerinde başarılar diliyorum.”