DAİŞ’in ‘Felluce celladı’ yakalandı

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Terör örgütü DAİŞ, Bağdat’ın kuzeyindeki Samarra kentinde bir saldırı düzenledi. Saldırı güvenlik güçlerince püskürtüldü.

Selahaddin güvenlik kaynakları, örgütün saldırısında can kaybı yaşanmadığını kaydetti.

Öte yandan Irak İstihbarat Kurumu, DAİŞ’in Felluce vilayetindeki infazlardan sorumlu örgüt mensubunun yakalandığını açıkladı.

“Asur Sefah” kod adıyla tanınan Aşur Neimi adlı örgüt mensubunun Bağdat’ın doğusundaki Dore bölgesinde yakalandığı kaydedildi.

Terör örgütü DAİŞ, Haziran 2014'te Musul, Selahaddin ve Anbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar Abadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DAİŞ’in bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Selahaddin ve Anbar vilayetlerinin kırsal kesimlerinde saldırıları devam ediyor.