Papa Francis Vatikan’a döndü
BAĞDAT (K24)
5 Mart’ta Irak ve Kürdistan Bölgesi ziyareti başlayan Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, bugün Vatikan’a döndü.
Papa ziyaretinin birinci gününde Irak Cumhurbaşkanı ve Başbakanı’yla bir araya geldi, ardından Bağdat’taki Seyit Necat Kilisesi’nde düzenlenen ayine katıldı.
İkinci gün Necef’e giden Papa, Şii dini yüksek merci Ali Sistani’yle bir görüşme gerçekleştirdi, ardından Hz. İbrahim’in doğduğu antik Ur kentine ziyarette bulundu.
Ziyaretinin üçüncü gününde Kürdistan Bölgesi’nin başkenti Erbil’e gelen Papa, Kürdistan Bölgesi yetkilileri ve dini bileşenlerin temsilcileri tarafından karşılandı.
Başkan Mesud Barzani, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani’yle görüşen Papa’nın ziyareti tarihi olarak tanımlandı.
Aynı gün Musul ve Qereqoş’a giden Papa, tekrar Erbil’e dönerek 10 binden fazla kişinin katılımıyla düzenlenen ayini yönetti.
Ayinin ardından Papa, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani tarafından Erbil Uluslararası Havalimanı’ndan Bağdat’a uğurlandı.
Bu sabah da Papa, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih’in katıldığı törenle Vatikan’a uğurlandı.