Neçirvan Barzani’den Kadınlar Günü mesajı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Twitter hesabından bir mesaj paylaştı.

Neçirvan Barzani mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Tüm Kürdistan, Irak ve dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Kürdistan kadınlarına; baskı, eşitsizlik ve adaletsizliğe karşı mücadelelerinde tam desteğimi yineliyor, kendilerine başarılar diliyorum.”