Politika

Neçirvan Barzani’den Kadınlar Günü mesajı

Neçirvan Barzani, Kürdistan, Irak ve dünya kadınlarının Kadınlar Günü’nü kutladı.
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Neçirvan Barzani, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
Neçirvan Barzani, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
kürdistan kadınlar Neçirvan Barzani

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Twitter hesabından bir mesaj paylaştı.

Neçirvan Barzani mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Tüm Kürdistan, Irak ve dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Kürdistan kadınlarına; baskı, eşitsizlik ve adaletsizliğe karşı mücadelelerinde tam desteğimi yineliyor, kendilerine başarılar diliyorum.”

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