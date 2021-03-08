Neçirvan Barzani’den Kadınlar Günü mesajı
ERBİL (K24)
Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Twitter hesabından bir mesaj paylaştı.
Neçirvan Barzani mesajında şu ifadeleri kullandı:
“Tüm Kürdistan, Irak ve dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Kürdistan kadınlarına; baskı, eşitsizlik ve adaletsizliğe karşı mücadelelerinde tam desteğimi yineliyor, kendilerine başarılar diliyorum.”
8ى مارس، ڕۆژى جيهانيى ئافرهتان به گهرمى له ههموو ژنانى كوردستان، عێراق و جيهان پيرۆز دهكهم. له تێكۆشانياندا بۆ ڕووبهڕووبوونهوهى چهوسانهوه و نايهكسانى و نادادوهرى، ههموو پشتگيرييهكم بۆ ئافرهتانى كوردستان دووپات دهكهمهوه، هيواى سهركهوتنيان بۆ دهخوازم.— Nechirvan Barzani (@IKRPresident) March 8, 2021