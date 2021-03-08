ABD: Bizim istediğimiz yer ve zamanda saldıracağız

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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Irak'taki bir Amerikan hava üssüne yapılan son askeri operasyonun arkasında kimlerin olduğunu açıklamasa da, ABD'nin “kendi seçtiğimiz bir yer ve zamanda” saldıracağını belirtti.

Geçen çarşamba günü Irak’ın batısındaki Irak'ın Anbar vilayetinde ABD ile Uluslararası Koalisyon askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Askeri Üssü’ne en az 10 roketin isabet ettiği bir saldırı düzenlenmişti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın talimatıyla Suriye'deki İran destekli gruplara düzenlenen saldırının ardından yaşanan olayın, ABD'nin Irak'ta daha önce düzenlediği saldırılara yanıt olduğu belirtilmişti.

Pentagon yönetimi saldırıların arkasında İran'ın olduğunu düşünüyor.

Savunma Bakanı Austin de, ABC News'e yaptığı açıklamalarda "İnsanları eylemlerinden ötürü her zaman sorumlu tutacağımızı bekleyebilirsiniz" dedi ve ABD'nin söz konusu operasyona karşılık vermesi durumunda bunu “kendi seçeceği yer ve zamanda yapacağını” söyledi.

Pazar günü yayınlanan röportajda Austin, İran'ın “ABD'nin askerlerini savunacağını akılda tutması gerektiğini” söyledi ve İran'ın “doğru şeyleri yapmayı seçmesi” gerektiğini belirtti.

Göreve geldikten sonra Irak'taki askerleri çekmeye yönelik herhangi bir açıklaması veya adımı bulunmayan Biden yönetimi, Trump yönetiminin aksine bölgedeki etkinliğini artırma eğiliminde.