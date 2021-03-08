Sağlık

Danimarka’da Covid-19’un 31 farklı türüne rastlandı

Danimarka’da yeni tip coronavirüsün (Covid-19) 31 farklı türünün tespit edildiği bildirildi.
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Danimarka'dan virüsün 31 türüne rastlandı
Danimarka'dan virüsün 31 türüne rastlandı
avrupa 31 farklı tür Covid-19 Danimarka

HABER MERKEZİ

Danimarka Sağlık Bakanı Magnus Heunicke, ülkede Covid-19’un 31 farklı türüne rastlandığını açıkladı.

Bakan Heunicke, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada son günlerde ülkede Covid-19’un 15 farklı türüne daha rastlandığını, Danimarka’da şimdiye kadar coronavirüsün 31 farklı türünün görüldüğünü söyledi.

Danimarka'da İngiltere ve Güney Afrika'da görülen mutasyon da görülmüştü

Danimarka’da, İngiltere’de ortaya çıkan, Covid-19’un mutasyona uğramış, daha hızlı yayılan türü B117’nin yanı sıra Güney Afrika’da ortaya çıkan B1351 ile Brezilya’da ortaya çıkan P1 türlerine de rastlanmıştı.

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