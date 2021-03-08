Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19’la ilgili son veriler

ERBİL (K24)

Sağlık Bakanlığı, Covid-19’la son verileri paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 7 bin 206 Covid-19 testi yapılırken, 344 kişinin testi pozitif çıktı.

Son 24 saatte 114 kişi iyileşirken, 4 kişi hayatını kaybetti.

Bu verilerle birlikte Kürdistan Bölgesi’nde vaka sayısı 110 bin 856’ya, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 541’e yükseldi.

Sağlık Bakan Saman Berzinci, yaptığı açıklamada tespit edilen vakaların çoğunun Covid-19’un yeni türleri olduğunu vurguladı.

Covid-19 aşısında durumu da değerlendiren Sağlık Bakanı, “Elimizde çok az Covid-19 aşısı var. İhtiyacın çok altında. Bundan dolayı mevcut aşıları şimdilik sadece görevli sağlık çalışanları için kullanacağız” dedi.

Aşı tedarikine yönelik çalışmalarının devam ettiğini belirten Saman Berzinci, “Bugün Irak Sağlık Bakanlığı’yla görüştüm. Ayın 15’inde bir 187 bin doz aşı daha Kürdistan Bölgesi’ne ulaşacak” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı, herkese yetecek kadar aşı olmadığından dolayı vatandaşlara tedbirlere uyma çağrısını yineledi.