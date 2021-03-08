Sağlık Bakanı salgında durumu açıkladı: 4 can kaybı, 334 vaka

ERBİL (K24)

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Saman Berzinci, Covid-19’la ilgili son durumu değerlendirdi.

Son 24 saatte 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Saman Berzinci, 334 vaka tespit edildiğini belirtti.

Bakan Berzinci, tespit edilen vakaların çoğunun Covid-19’un yeni türleri olduğunu vurguladı.

Covid-19 aşısında durumu da değerlendiren Sağlık Bakanı, “Elimizde çok az Covid-19 aşısı var. İhtiyacın çok altında. Bundan dolayı mevcut aşıları şimdilik sadece görevli sağlık çalışanları için kullanacağız” dedi.

Aşı tedarikine yönelik çalışmalarının devam ettiğini belirten Saman Berzinci, “Bugün Irak Sağlık Bakanlığı’yla görüştüm. Ayın 15’inde bir 187 bin doz aşı daha Kürdistan Bölgesi’ne ulaşacak” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı, herkese yetecek kadar aşı olmadığından dolayı vatandaşlara tedbirlere uyma çağrısını yineledi.