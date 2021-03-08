ABD: Afganistan’daki askerlerimiz için tüm seçenekler masada

HABER MERKEZİ

New York Times gazetesine göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Afganistan Devlet Başkanı Muhammed Eşref Gani’ye bir mektup göndererek, ABD’nin 1 Mayıs’a kadar Afganistan’dan tamamen çekilmeyi planladığını ifade etmişti.

Blinken mektupta, ABD’nin sorunları daha gerçekçi ve hızlı bir şekilde bir çözüme, kalıcı ve kapsamlı bir ateşkese varmaya doğru ilerletmek için üst düzey diplomatik çabalar sarf ettiğine dikkat çekerek, “Türkiye’den gelecek haftalarda, barış anlaşmasının sonuçlandırılması için ev sahipliği yapmasını isteyeceğiz” ifadesini kullanmıştı.

Bunun yanı sıra mektupta, Birleşmiş Milletler’den (BM), Rusya, Çin, Pakistan, İran, Hindistan ve ABD’nin dışişleri bakanları ve temsilcilerini, Afganistan’da barışı desteklemeye yönelik görüşmeleri gerçekleştirmeleri için bir araya getirmesinin isteneceğini belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, söz konusu mektubun gönderilip gönderilmediğini teyit etmedi. Ancak, “ABD Afganistan’daki kuvvetlerin 1 Mayıs’tan sonraki durumuyla ilgili herhangi bir karar almadı. Tüm seçenekler hala masada” dedi.