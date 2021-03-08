Irak Başbakanı’ndan tüm taraflara ‘Erbil’le çözüm’ çağrısı

ERBİL (K24)

Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, bugün yaptığı açıklamada federal hükümet ile Kürdistan Bölgesi Hükümeti arasındaki sorunların “ulusal diyalog” çerçevesinde kalıcı bir şekilde çözülmesi gerektiğini belirtti.

“Tüm siyasi güç ve partilerin, ulusal çıkarları göz önünde bulundurmalarını talep ediyorum” diyen Kazimi, “Erken seçimlerin belirlenen tarihte gerçekleşmesi ve vatandaşlarımıza devlet ve demokratik sistem inancını verebilmesi için tüm tarafların sert ve kaos yaratacak üsluptan uzak durması gerekir” ifadelerini kulandı.

Tüm taraflara çağrıda bulunan Kazimi, “Federal hükümet ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti arasında ulusal diyalog çerçevesinde bir çözüm bulunması tüm taraflara çağrıda bulunuyorum” dedi.

Irak’a komşu ülkelere de seslenen Kazimi, komşu ülkelerin savaş ve karşıtlıklardan uzak durması gerektiğini çünkü bunun ortak tarih ve halklara hizmet etmediğini vurguladı.

Kazimi, Irak’ın diğer ülkelerin hesaplaşma alanına dönüşmesine karşı olduklarını belirterek, kardeşlik ve dayanışmanın Irak halkının kabul edeceği tek prensip olduğunu vurguladı.