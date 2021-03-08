Politika

Neçirvan Barzani’den Kazimi’nin çağrısına yanıt

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Irak Başbakanı Mustafa Kazimi’nin Bağdat ile Erbil arasında sorunların çözümü için “ulusal diyalog” çağrısına destek verdi.
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Neçirvan Barzani'den Kazimi'nin çağrısına yanıt
Neçirvan Barzani'den Kazimi'nin çağrısına yanıt
kürdistan Mustafa Kazimi Neçirvan Barzani

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani Twitter’dan paylaştığı mesajda, “Sayın Irak Başbakanı Mustafa Kazimi’nin Irak’ta aralarında anlaşmazlık bulunan taraflar arasında ulusal diyalog, temelli bir anlaşma için gerçekçi ulusal diyalog ve Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet arasındaki sorunların çözümüne anayasal çözüm çağrısına destek veriyorum” ifadelerini kullandı.

Kazimi, bugün yaptığı açıklamada federal hükümet ile Kürdistan Bölgesi Hükümeti arasındaki sorunların “ulusal diyalog” çerçevesinde kalıcı bir şekilde çözülmesi gerektiğini belirtti.

“Tüm siyasi güç ve partilerin, ulusal çıkarları göz önünde bulundurmalarını talep ediyorum” diyen Kazimi, “Erken seçimlerin belirlenen tarihte gerçekleşmesi ve vatandaşlarımıza devlet ve demokratik sistem inancını verebilmesi için tüm tarafların sert ve kaos yaratacak üsluptan uzak durması gerekir” ifadelerini kulandı.

Tüm taraflara çağrıda bulunan Kazimi, “Federal hükümet ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti arasında ulusal diyalog çerçevesinde bir çözüm bulunması tüm taraflara çağrıda bulunuyorum” dedi.

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