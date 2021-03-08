‘İran, Çin’e rekor miktarda petrol taşıdı’

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Reuters haber ajansının petrol sanayi uzmanlarıyla görüşerek derlediği analize göre, Biden’ın Donald Trump’ın tek taraflı çıktığı nükleer anlaşmayı tekrar müzakere edeceğinin anlaşılmasının ardından İran’a yönelik yaptırımların kalkacağı yolundaki umutlar da artmaya başladı.

İran Ulusal Petrol Şirketi’nin Biden’ın göreve gelmesin ardından Asya’daki büyük müşterileriyle teması artırdığı ve kendisine gelecek potansiyel talepleri ciddi bir şekilde değerlendirmeye başladığı bildirildi.

Yaptırımlar, İran’ın Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore gibi ülkelere yaptığı petrol ihracatının 2018 yılından bu yana önemli ölçüde düşmesine yol açmıştı.

İRAN'IN GÖZÜ HİNDİSTAN PAZARINDA

Hindistan’da isminin açıklanmasını istemeyen bir rafineri yöneticisi de, İran’ın kendileri ile temasa geçtiğini belirtirken, Tahran’ın kısa bir süre içinde kendilerine petrol satma planını teyit etti.

İran’ın, dünyanın üçüncü büyük petrol ithalatçısı konumundaki Hindistan’a tekrar petrol satısına başlaması, Irak’ın petrol tedarikinde kısıntıya gitmesi ve Kuveyt’in de bazı sözleşmelerinin süresini kısaltmasın ardından kargo spotlara yönelik talebi düşürmesi bekleniyor.

PETROL FİYATLARI ETKİLENEBİLİR

Hindistan, üç dört ay içinde İran petrolüne ithal etmek için hazırlanırken, petrol fiyatlarının yeni durumdan etkileneceği tahmin ediliyor.

Yaptırımların ardından Hindistan, İran petrolünü satın almayı durdururken, Çin, hiçbir zaman Tahran’dan petrol satın alımına tamamen son vermemişti.

Bununla birlikte, İran’dan son 14 ay içinde 17,8 milyon ton ham petrol alan Çin, ocak ve şubat aylarında Tahran’dan aldığı hem petrol miktarını rekor seviyeye çıkarttı.

Bu İran petrolünün yüzde 75’i, Oman, Malezya ve Birleşik Arap Emirlikleri petrolü gibi gösterilerek dolaylı olarak Çin limanlarına taşındı. (Kaynak: Euronews)