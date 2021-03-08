Biden: Papa’nın ziyareti tüm dünya için umudun sembolü

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5 Mart’ta Irak ve Kürdistan Bölgesi ziyareti başlayan Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, bugün Vatikan’a döndü.

ABD Başkanı Joe Biden, Papa’nın Kürdistan Bölgesi ve Irak'a gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, bölgenin dini ve etnik çeşitlilik olduğuna ve aynı zamanda en eski Hristiyan toplumlarına da ev sahipliği yaptığına işaret etti.

Papa'nın ziyaretinin "tarihi" ve "memnuniyetle karşılanan" bir durum olduğunun altını çizen Biden, "Bu ziyaret Papa Francis’in kendisinin de söylediği gibi önemli bir mesaj gönderdi; kardeşlik, kardeş katlinden daha sağlamdır, umut, ölümden daha güçlüdür, barış, savaştan daha güçlüdür" ifadelerini kullandı.

Biden, Papa'nın kutsal mekanları ziyaret ettiğini ve Necef'te Şiilerin en büyük dini merci Ayetullah es-Sistani ile görüştüğünü hatırlattı.

Papa'nın, birkaç yıl öncesine kadar terör örgütü DAİŞ’in pençesindeki Musul'da ayin yaptığına işaret eden Biden, "Bütün bunlar, tüm dünya için umut sembolüdür" değerlendirmesinde bulundu.

Biden, açıklamasında "Papa Francis’e, dini hoşgörüyü, insanlığın ortak bağlarını ve dinler arası anlayışı yüceltmek için bağlılığından dolayı hayranlığımız devam edecektir" ifadesini kullandı.

Papa ziyaretinin birinci gününde Irak Cumhurbaşkanı ve Başbakanı’yla bir araya geldi, ardından Bağdat’taki Seyit Necat Kilisesi’nde düzenlenen ayine katıldı.

İkinci gün Necef’e giden Papa, Şii dini yüksek merci Ali Sistani’yle bir görüşme gerçekleştirdi, ardından Hz. İbrahim’in doğduğu antik Ur kentine ziyarette bulundu.

Ziyaretinin üçüncü gününde Kürdistan Bölgesi’nin başkenti Erbil’e gelen Papa, Kürdistan Bölgesi yetkilileri ve dini bileşenlerin temsilcileri tarafından karşılandı.

Başkan Mesud Barzani, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani’yle görüşen Papa’nın ziyareti tarihi olarak tanımlandı.

Aynı gün Musul ve Qereqoş’a giden Papa, tekrar Erbil’e dönerek 10 binden fazla kişinin katılımıyla düzenlenen ayini yönetti.

Ayinin ardından Papa, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani tarafından Erbil Uluslararası Havalimanı’ndan Bağdat’a uğurlandı.

Bu sabah da Papa, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih’in katıldığı törenle Vatikan’a uğurlandı.