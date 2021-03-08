Dolar son 2,5 ayın en yüksek seviyesinde

HABER MERKEZİ

Bloomberg HT'nin haberine göre kur yeni haftanın ilk işlem gününde yüzde 2'ye varan artışla 7,70'in üzerini test etti.

Böylelikle 21 Aralık'tan bu yana dolar/TL kurunda ilk kez 7,70'in üzeri kaydedildi.

Euro/TL kurunda 9,15'in üzeri görülürken, sepet kur tarafında da günlük yükseliş yüzde 2'nin üzerinde gerçekleşti.

Bloomberg dolar endeksinde günlük yükseliş yüzde 0,5'i buldu.

ABD 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 1,60 seviyesindeki seyrini korudu.

Geçen hafta ABD tahvil getirilerinde yaşanan yükselişin etkisiyle kur 7,58'in üzerini görerek Aralık 2020'den bu yana en yüksek seviyeye çıkmıştı.

Şubat ayı başından bu yana, dolara karşı en çok değer kaybeden gelişen ülke para birimi yüzde 5,8 düşüşle Türk Lirası olurken ikinci sırada ise yüzde 5,1 ile Meksika Pesosu geliyor.

RİSK PRİMİ 2021 YILININ ZİRVESİNE ÇIKTI

Türkiye'nin risk primi 341 baz puandan işlem görürken iki yıllık gösterge tahvil faizi de yüzde 16,01 seviyesinde.

Risk priminde gelinen bu seviye 2021 yılının en yüksek seviyesi olarak kaydedildi.

Türkiye’nin risk primi olarak tanımlanan, kredi temerrüt takas risk primi (CDS), Dolar/TL’deki yükseliş sonrasında 2021 yılının zirvesine tırmandı.