Papa: Nadia Murad’ın kitabı bana karar aldırdı / Alan Kurdi bir sembol

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5 Mart’ta Irak ve Kürdistan Bölgesi ziyareti başlayan Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, bugün Vatikan’a döndü.

Papa dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin Musul'un yıkıntılar içindeki halini havadan gördüğünde ve kilise enkazında dua ederken neler hissettiğini sorması üzerine Papa şunları söyledi:

"Yıkılan kilisenin önünde durdum, söyleyecek söz bulamadım. İnanılmazdı, inanılmazdı… Sadece bu kilise değil diğerleri de, yıkılan bir cami de vardı… İnsanlığımızın acımasızlığı inanılmaz… Kilisedeyken aklıma gelen bir soru şuydu: Bu yok edicilere bu silahları kim satıyor? Evlerinde yapmıyorlar ya… Silahları kim satıyor? Kim bunların sorumlusu?”

Papa, "Bu silahları satanların en azından samimiyetle 'Biz satıyoruz' demelerini isterdim. Ama söylemiyorlar. Bu çirkin" dedi.

Papa Francis, pandemi de dahil bir dizi riske rağmen Irak gezisinde kararlı olmasının nedenini açıklarken, bu kararda Ezidi Kürt Nadia Murad'ın kitabının da etkili olduğunu söyledi.

Papa, Nobel Barış Ödüllü Nadia Murad'ın "Son Kız" isimli kitabını okuduğunu ve kendisiyle görüştüğünü söyleyerek, "Nadia Murad dehşet verici şeyler anlatıyor. Herkese bu kitabı okumasını tavsiye ederim, bazen çok ağır gibi gelebilir ama benim kararımın altında yatan neden buydu" ifadelerini kullandı.

Papa Irak'ta yaptığı konuşmalarda da savaşın ve düşmanlığın mağdurları arasında Ezidileri özellikle anmıştı.

“GÖÇÜN İNSAN HAKKI OLDUĞUNU İDRAK EDEMEDİK”

Dün Erbil'de stadyumda yaptığı ayinin ardından, 2015'te Avrupa'ya kaçmaya çalışırken cansız bedeni Bodrum'da sahile vuran Rojavalı bebek Alan Kurdi'nin babasıyla da görüşmüştü.

Papa, Abdullah Kurdi ile yaptığı görüşmeyi anlatırken "Dünya hala göçün bir insan hakkı olduğunu idrak edemedi" dedi.

Papa, Kurdi için, "Bu çocuk bir sembol, Alan Kurdi bir sembol… Göç ederken ölen bir çocuğun ötesine geçen bir sembol. Ölmüş, ölmekte olan medeniyetlerin sembolü, insanlığın sembolü" ifadelerini kullandı.

Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle 15 aydır ilk kez yurtdışı gezisine çıkabilen Papa, bu dönemde kendisini "hapsedilmiş" gibi hissettiğini de anlattı, "Bu geziyle yeniden yaşama dönmüş gibi oldum" dedi.

Papa, bu sabah Bağdat'tan Roma'ya dönüşü sırasında Türkiye hava sahasından geçmesi vesilesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da bir telgraf göndererek Türk halkına iyi dileklerini sundu.

“SİSTANİ BİLGE BİRİ”

Irak ziyaretinin ikinci gününde Necef’te Şii yüksek dini merci Ali Sistani’yle bir araya geldiklerini anımsatan Papa, bu görüşmenin "evrensel bir mesaj" olduğuna inandığını söyleyen söyledi.

Papa, Sistani için "büyük, bilge biri" dedi.

Sistani’nin normalde ziyaretçileri için ayağa kalkmamasına rağmen kendisini iki kez ayağa kalkarak selamladığını da aktaran Papa, bundan onur duyduğunu söyledi.

PAPA’NIN ZİYARETİ

Papa ziyaretinin birinci gününde Irak Cumhurbaşkanı ve Başbakanı’yla bir araya geldi, ardından Bağdat’taki Seyit Necat Kilisesi’nde düzenlenen ayine katıldı.

İkinci gün Necef’e giden Papa, Şii dini yüksek merci Ali Sistani’yle bir görüşme gerçekleştirdi, ardından Hz. İbrahim’in doğduğu antik Ur kentine ziyarette bulundu.

Ziyaretinin üçüncü gününde Kürdistan Bölgesi’nin başkenti Erbil’e gelen Papa, Kürdistan Bölgesi yetkilileri ve dini bileşenlerin temsilcileri tarafından karşılandı.

Başkan Mesud Barzani, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani’yle görüşen Papa’nın ziyareti tarihi olarak tanımlandı.

Aynı gün Musul ve Qereqoş’a giden Papa, tekrar Erbil’e dönerek 10 binden fazla kişinin katılımıyla düzenlenen ayini yönetti.

Ayinin ardından Papa, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani tarafından Erbil Uluslararası Havalimanı’ndan Bağdat’a uğurlandı.

Bu sabah da Papa, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih’in katıldığı törenle Vatikan’a uğurlandı.