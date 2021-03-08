Politika

Hollandalı diplomat: Kürt kadınlarla gurur duyuyorum

Hollanda’nın Erbil Başkonsolos Yardımcısı Maaike Keizer Gankema, Kürdistan Bölgesi’nde özgür ve güçlü kadınların olduğunu söyledi.
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Hollanda’nın Erbil Başkonsolos Yardımcısı Maaike Keizer Gankema
Hollanda’nın Erbil Başkonsolos Yardımcısı Maaike Keizer Gankema
kürdistan Hollanda Kürdistan Bölgesi Maaike Keizer Gankema Dünya Kadınlar Günü

ERBİL (K24)

Hollanda’nın Erbil Başkonsolos Yardımcısı Maaike Keizer Gankema, Kürdistan Bölgesi’nde özgür ve güçlü kadınların olduğunu kaydederek, Kürt kadınlarla gurur duyduğunu söyledi.

K24’ün canlı yayın konuğu olan Hollanda’nın Erbil Başkonsolos Yardımcısı Maaike Keizer Gankema, “Kürdistan Bölgesi’nde özgür ve güçlü kadınlar var. Ancak gelecek için şimdiden kadınların önünde uzun bir yolun olduğunu söyleyebilirim” dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Gankema, “Kürdistan Bölgesi’nde kabiliyetli, cesur ve çalışkan kadınlar çok, her zaman bu kadınlarla gurur duyuyorum” dedi.

Kadınlarla ilgili şimdiye kadar iyi adımlar atıldığını kaydeden Hollandalı diplomat, “Ancak kadınlar ve erkeklerin önünde uzun bir yol duruyor, bu yolda zorluklar da var” ifadelerini kullandı.

Hollandalı diplomat, ülkesinde Kürt kadınların liderlik konusunda eğitim aldığını dile getirdi.

 

 

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