Lübnan Cumhurbaşkanı: Hiçbir gerekçesi olmadan dolar hızlı yükseliyor

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Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkede hiçbir gerekçesi olmadığı halde doların hızla yükseldiğini dile getirerek, "Lübnanlıların ekmeğiyle oynayanlara karşı ciddi ve hızlı adımlar kaçınılmazdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Avn, yerel para birimi Lübnan lirasının dolar karşısındaki değer kaybı ve 2 Mart'tan beri düzenlenen protestoları ele almak üzere başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Başbakan Hassan Diyab'ın yanı sıra Maliye, Savunma, İçişleri Bakanları ve güvenlik yetkililerin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Avn, toplantıda Lübnan'ın mali konumu ve ulusal parasını hedef alan yabancı elektronik platformlar olduğuna dair verilere işaret ederek, emniyetin ülkeye yönelik planları ortaya çıkarması gerektiğini söyledi.

Yolları trafiğe kapatma eylemleriyle vatandaşın ulaşım haklarının ihlal edildiğini dile getiren Avn, yaşananların ifade özgürlüğünün ötesinde "yıkım, fitne ve devlete hakaret" içerdiğini belirtti, güvenlik güçlerinin yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerektiğini kaydetti.

Hiçbir gerekçesi olmadığı halde doların hızlı yükseldiğini söyleyen Avn, "Lübnanlıların ekmeğiyle oynayanlara karşı ciddi ve hızlı adımlar kaçınılmazdır" diye konuştu.

Başbakan Diyab da ülkedeki durumun tehlikenin de ötesine geçtiğini vurgulayarak, "Döviz kurunu kontrol eden bazı platformlar, mali değil siyasidirler" dedi.

Lübnan'ı patlamaya doğru sürüklemek isteyenlerin olduğunu savunan Diyab, ülkenin kaderiyle oynayanların önünü kesmeleri gerektiğini dile getirdi.

TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR

Toplantıda bazı kararların da alındığı bilgisi verilen Cumhurbaşkanlığı açıklamasında, ülkenin para politikalarını ihlal eden döviz büroları hakkında işlem yapılması için emniyetin görevlendirildiği belirtildi.

Karaborsada doları yükselten yasa dışı elektronik platformların kapatılması için yargıya yetki verildiğine işaret edilen açıklamada, vatandaşın temel ihtiyaçlarını temin etmek amacıyla ticaret, sanayi ve sağlık sektörlerinin dışında dövizin kullanılmaması için ilgili bakanlıklara talimat verileceği ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığının, Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin vatanlarına geri dönmelerine yardımcı olmaları için donör ülkeleri teşvik etme yönündeki çalışmalarını hızlandırmakla görevlendirildiğine işaret edilen açıklamada, ayrıca ordu ve emniyet güçlerinden de protestocular tarafından yolların trafiğe kapatılmasına müsaade edilmemesi talebinde bulunulduğu aktarıldı.

Merkez Bankasının resmi kuru 1500'de sabit tutmasına rağmen karaborsada bugün itibarıyla bir ABD dolarının 10 bin 300 Lübnan lirası üzerinden işlem gördüğü ülkede, 2 Mart'tan beri yolları trafiğe kesme eylemleri düzenleniyor.

Lübnan'da gıda, ilaç ve akaryakıt gibi temel ihtiyaç maddelerinin dolarla ithal edilmesi dolayısıyla karaborsadaki kur, doğrudan hayat pahalılığına yol açıyor.

LÜBNAN GENELKURMAY BAŞKANI: ÜLKEDEKİ SİYASİ KRİZ TÜM ALANLARA YANSIDI

Öte yandan, Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn, siyasi krizin tüm alanlara yansıdığını belirterek yetkilileri ülkenin gidişatıyla ilgili uyardı.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Avn, ülkedeki gelişmeleri ve sıkıntıları ele almak üzere askeri yetkililerle bir araya geldi.

Lübnanlı siyasi yöneticilere hitaben "Nereye gidiyorsunuz? Ne yapmayı düşünüyorsunuz?" diyen Avn, ülkedeki durumun infiale yol açabileceği ciddiyette olduğuna dair birçok kez uyarıda bulunduklarını söyledi.

Ordunun, özel ve kamu mülklerine zarar verilmediği sürece anayasa ve uluslararası anlaşmaların sağladığı ifade özgürlüğünden yana olduğunu aktaran Avn, şöyle devam etti:

"Ülkedeki siyasi kriz tüm alanlara yansımış durumda. Kriz özellikle ekonomik açıdan yoksulluk ve açlığın artmasına yol açtı. Maaşlar da alım güçlerini kaybetti. Ordunun bütçesi her yıl düşürülüyor, bütçe yıl sonuna kadar yetmiyor. Askerler de sıkıntılar çekiyor ve halk gibi aç kalabiliyor."

Genelkurmay Başkanı, ekonomik kriz ve yansımalarının yanı sıra İsrail'in devam eden tehditleri ve uyuyan terör hücreleri nedeniyle ülkedeki güvenlik durumunun istikrarlı olmadığına işaret etti. Avn, ekonomik krizin oluşturduğu baskılara rağmen ordudan firar edenler olduğuna dair iddiaların ise gerçeği yansıtmadığını kaydetti.