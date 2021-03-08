Başbakan’dan Kazimi’nin çağrısına destek

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Irak Başbakanı Mustafa Kazimi’nin Erbil ile Bağdat hükümetleri arasındaki sorunların çözümü için ulusal diyalog çağrısına destek verdi.

Sosyal medya hesabından Kürtçe ve Arapça açıklama yapan Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin anayasayı esas alan tüm çözümleri desteklediğini söyledi.

Başbakan, “Kürdistan Bölgesi Hükümeti adına federal hükümetin başbakanı Sayın Mustafa Kazimi’nin tüm sorunların köklü bir şekilde çözümü için Iraklı taraflar arasında ulusal diyalog düzenlenmesi çağrısını olumlu karşılıyor ve destekliyorum” dedi.

Kürdistan Bölgesi’nin sorunların çözümüne hazır olduğunu bildiren Başbakan, “Aynı şekilde Kürdistan Bölgesi ve federal hükümet arasındaki tüm sorunların anayasa esasına dayalı, kapsamlı ve nihai çözümü için anlaşmaya hazır olduğumuzu ifade ediyoruz” ifadelerini kullandı.

IRAK BAŞBAKANI’NDAN TÜM TARAFLARA ‘ERBİL’LE ÇÖZÜM’ ÇAĞRISI

Irak Başbakanı Kazimi, Bağdat ile Erbil arasındaki sorunların kalıcı çözümü için tüm taraflara çağrıda bulundu.

Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, bugün yaptığı açıklamada federal hükümet ile Kürdistan Bölgesi Hükümeti arasındaki sorunların “ulusal diyalog” çerçevesinde kalıcı bir şekilde çözülmesi gerektiğini belirtti.

“Tüm siyasi güç ve partilerin, ulusal çıkarları göz önünde bulundurmalarını talep ediyorum” diyen Kazimi, “Erken seçimlerin belirlenen tarihte gerçekleşmesi ve vatandaşlarımıza devlet ve demokratik sistem inancını verebilmesi için tüm tarafların sert ve kaos yaratacak üsluptan uzak durması gerekir” ifadelerini kulandı.

Tüm taraflara çağrıda bulunan Kazimi, “Federal hükümet ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti arasında ulusal diyalog çerçevesinde bir çözüm bulunması için tüm taraflara çağrıda bulunuyorum” dedi.

Irak’a komşu ülkelere de seslenen Kazimi, komşu ülkelerin savaş ve karşıtlıklardan uzak durması gerektiğini, çünkü bunun ortak tarih ve halklara hizmet etmediğini vurguladı.

Kazimi, Irak’ın diğer ülkelerin hesaplaşma alanına dönüşmesine karşı olduklarını belirterek, kardeşlik ve dayanışmanın Irak halkının kabul edeceği tek prensip olduğunu vurguladı.