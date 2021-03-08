AB İran destekli milislerin saldırılarını kınadı

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Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına bugün de devam etti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'a karşı füze ve insansız hava aracı saldırılarının kınandığı, ayrıca Yemen'in başkenti Sana'ya yönelik Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun saldırılarının endişeyle takip edildiği belirtildi.

Sivillere yönelik saldırıların kabul edilemeyeceği vurgulanan açıklamada, AB'nin Yemen'deki çatışmanın taraflarına ateşkes çağrısı yer aldı.

Açıklamada, uluslararası camianın Yemen'deki çatışmaya siyasi çözüm bulunması çabalarının baltalanmaması istenerek, AB'nin siyasi çözüm için BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in çalışmalarını desteklediği ifade edildi.

“HUSİLERİN SUUDİ ARABİSTAN'A GÖNDERDİĞİ BİR FÜZE VE İHA İMHA EDİLDİ”

Öte yandan Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan Arap koalisyonunun açıklamasına göre, Husilerin, ülkenin güneyindeki Hamis Muşayt bölgesine gönderdiği balistik füze ile bir İHA havada imha edildi.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya es-Seri yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha Havalimanı'nı balistik füzeyle vurduklarını ifade etti.

Seri, bu saldırının, "koalisyon güçlerinin Yemen'e dönük saldırıları ve ablukasına verilen meşru bir cevap niteliğinde" olduğunu kaydetti.

Husilerin askeri sözcüsü dün yaptığı açıklamada, Ras Tanura Limanı'nda bulunan Saudi Aramco şirketi ile Demmam, Asir ve Cazan kentlerinde bulunan askeri hedeflerin 8 balistik füze ve 14 İHA'yla vurulduğunu ifade etmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'daki bazı hassas noktaları balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını açıklamıştı. Suudi Arabistan, petrol sevkiyatı açısından dünyanın en büyük limanlarından "Ras Tanura Limanı" ve Saudi Aramco tesislerine saldırılar düzenlendiğini bildirmişti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri 6 yılı aşkın süredir Husilerin kontrolünde bulunan Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.