Bağdat’ta türbe ziyaretçilerine el bombalı saldırı

BAĞDAT (K24)

Bağdat Ortak Operasyonlar Komutanlığından bir kaynak, Bağdat’ın Kazimiye bölgesinde Ehli Beyt imamlarından İmam Musa bin Cafer’in türbesinin ziyaretçilerine terör saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu.

El-Eimme (İmamlar) Köprüsü yakınında gerçekleşen saldırıda İmam Musa bin Cafer (El-Kazım) türbesinin ziyaretçilerinin hedef alındığı bildirilirken, saldırının el bombasıyla düzenlendiği belirtildi.

El bombasının türbe ziyaretçilerine atıldığı kaydedilirken, saldırı nedeniyle ölü veya yaralı olup olmadığına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Bazı Irak medyasında saldırı sonucu yaralıların olduğu vurgulanırken, can kaybı olup olmadığının henüz bilinmediği ifade edildi.

Sumarianews’te ise saldırı sonucu 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

Öte yandan, Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kazimiye ve Azamiye bölgesini birbirine bağlayan El-Eimme Köprüsü yakınında bir çöp konteynerinde el bombası patladı. Olayda 8 kişi yaralandı.

Şii Müslümanlar, yedinci imamları Musa el-Kazım’ın iki gün sonra başlayacak vefat yıl dönümü öncesi güneydeki vilayetlerden Kazımiye’deki mezarına yürüyor.

Bağdat’ın birçok bölgesinde ve Kazimiye’de çadırlar kurularak hayır yemekleri ve içecekler dağıtılıyor.