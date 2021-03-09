Irak: Milyonlarca doz aşı geliyor

HABER MERKEZİ

Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf el-Bedr, yakın zamanda ülkeye milyonlarca doz coronavirüs (Covid-19) aşısının geleceğini, şu sıra söz konusu aşıların farklı ülkelerde nakil hazırlığının yapıldığını kaydetti.

Sözcü el-Bedr, aşıların ulaşmasıyla birlikte aşılanmanın hızlıca başlayacağını kaydetti.

Salgın nedeniyle alınan tedbirlerin ise 22 Mart’a kadar devam edeceğini belirten sözcü, özellikle türbelerle ilgili yasakların süreceğine işaret etti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, durumun böyle devam etmesi halinde salgının kontrolden çıkacağı uyarısında bulundu.

Irak’a ilk olarak bu ay başında 51 bin doz Çin aşısı Sinofarm gelmişti. Kürdistan Bölgesi’nin payı ise 5 bin doz oldu.