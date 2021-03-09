Spor

Inter seriyi sürdürdü

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin 26’ıncı haftasında lider Inter, sahasında ağırladığı Atalanta'yı 1-0 yenerek, galibiyet serisini 7 maça çıkardı.
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Inter
Inter
avrupa Atalanta Inter italya

HABER MERKEZİ

Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı’nda oynanan müsabakada şampiyonluğun güçlü adaylarından Inter ile ligin iddialı ekiplerinden Atalanta kozlarını paylaştı.

Dengeli geçen maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken, ikinci yarıya ev sahibi takım hızlı başladı.

Inter'in Slovak defans oyuncusu Milan Skriniar, 54’üncü dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.

Bu golden sonra konuk Atalanta yüklense de beraberlik golünü bulamadı.

Zorlu mücadeleyi 1-0’lık skorla kazanan Inter, ligde galibiyet serisini 7 maça çıkardı.

Şampiyonluk yolunda kritik bir virajı kayıpsız geçen Inter, puanını 62'ye yükseltti ve en yakın takipçisi Milan ile arasındaki 6 puanlık farkı korudu.

Ligde 5 maç aradan sonra mağlup olan Atalanta ise bu sezonki 5’inci yenilgisini Inter'den aldı. Atalanta 49 puanla 5’inci sırada kaldı.

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