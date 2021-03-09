Hewraman UNESCO yolunda

HEWRAMAN (K24)

Tarihi ve mimarisiyle turistlerin dikkatini çeken Hewramani Text, bu kez UNESCO tarafından incelendi.

Doğu Kürdistan’ın Sine ve Kirmaşan vilayetleri sınırlarında yer alan Hewramani Text bölgesinin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne girmesi için hazırlıklar tamamlandı. Sine Kültür ve Turizm Merkezi Müdürü, UNESO temsilcilerinin bölgeyle ilgili bütün detayları incelediğini ve Newroz’dan önce Hewraman’ın listeye girmesinin beklendiğini söyledi.

K24’e konuşan Sine Kültür ve Turizm Merkezi Müdürü Yakub Gwiliyan, “Hewraman, Sine ve Kirmaşan vilayetleri sınırlarında yer alıyor. Sine’de 24 tarihi yapı, tarihi ve mimari açıdan tescil edildi. UNESCO temsilcileri bütün bu bölgeleri gördü ve ciddi şekilde dikkatlerini çekti” dedi.

Hewraman bölgesi, birçok tarihi yapı ve eski köyden oluşuyor. Bazı köylere 100 yıldan fazladır müdahale edilememiş ve bu köylerde yaşam devam ediyor. Ayrıca bölgenin yöresel lezzetleri halen varlığını koruyor ve insanlar eşsiz el işi ürünleri yapıyor. Bu ürünlere şehirlerden yoğun talep var. Bu da UNSECO’nun bölgeye önem vermesini sağladı.

Hewraman’ın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne girmesi halinde Sine ve Kirmaşan vilayetleri de dünyanın tarihi şehirleri olarak değerlendirilecek.

Hewraman bölgesi Kirmaşan’ın Pawe, Ciwanro, Ruaniseru, Selas Bawecan, Meriwan, Serwawa ve Sine’nin Kamyaran şehirlerini kapsıyor.