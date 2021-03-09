Duhok ile Gainesville kardeş şehir oldu

DUHOK (K24)

Kürdistan Bölgesi’nin Duhok kenti ile ABD’nin Florida eyaletinin Gainesville kenti, düzenlenen törenle kardeş şehir ilan edildi.

Dün düzenlenen online törende Duhok Valisi Ali Teter ile Gainesville Belediye Başkanı Lauren Poe, kardeş şehir protokolünü imzaladı.

K24’e konuşan Vali Ali Teter, “Duhok’un Gainesville ile kardeş şehir olması; ekonomi, turizm, akademi, kültür, tarım, sanayi ve diğer birçok alanda yardımlaşma ve işbirliğine dönük bir çalışmadır” dedi.

İki şehir arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin hedeflendiğini kaydeden Vali Teter, “Florida Üniversitesi ABD’nin ünlü üniversitelerinden biri. Duhok’taki üniversitelerin de bu üniversiteyle bilim alanında işbirliği yapacak olmasından memnuniyet duyuyoruz. Bu anlamda daha çok faydalanabiliriz” diye konuştu.

Gainesville’de bulunan Florida Üniversitesi, 8,2 kilometrekarelik alanıyla, hem öğrenci sayısı açısından hem de kampüs büyüklüğü açısından ABD’nin en büyük üniversitelerinden biri olma özelliğini taşıyor.