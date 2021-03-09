Macar Bakan’dan Kürdistan Bölgesi’ne övgü

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani bugün, Macaristan’ın Zulme Uğrayan Hristiyanlara Yardımdan Sorumlu Devlet Bakanı Tristan Azbej’i kabul etti.

Kürdistan Bölgesi’ndeki etnik ve dini barış ile birlikte yaşamın, bölgede bir örnek teşkil ettiğini vurgulayan Macar Bakan Azbej, Kürdistan Bölgesi’nin aralarında Hristiyanların da olduğu yüzbinlerce göçmen ve mülteciye kapılarını açtığını anımsattı.

Bakan Azbej, Peşmerge Güçleri’nin Hristiyanlar ile diğer bileşenleri korumak adına DAİŞ’le savaşta büyük bedeller verdiğini ifade etti.

Azbej ayrıca, Kürdistan Bölgesi’nin Papa Francis’i ağırlaması ve sıcak bir şekilde karşılamasından dolayı da teşekkür etti.

Başbakan Mesrur Barzani de Macaristan’ın, Uluslararası Koalisyon çerçevesinde yaptığı yardımlar için teşekkür ederek, ikili ilişkilerin her alanda geliştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.