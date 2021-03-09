Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 vakalarında artış

ERBİL (K24)

Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte 325 yeni Covid-19 vakası tespit edildi, 1 kişi de virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

171 kişinin de iyileşerek sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Son 24 saatte yapılan test sayısı ise 6 bin 952 olarak açıklandı.

Vakalarda artışın yaşandığı Kürdistan Bölgesi’nde şehirlere göre son vaka dağılımları şöyle: Erbil 162, Duhok 90, Süleymaniye 56, Raperin 12, Germiyan 3, Halepçe 2.

Bu verilerle birlikte oluşan genel tablo şu şekilde:

Test: 1 milyon 240 bin 130

Vaka: 111 bin 181

İyileşen: 104 bin 773

Tedavisi süren: 2 bin 866

Ölüm: 3 bin 542