Başbakan, Kürdistan Bölgesi bütçesiyle ilgili toplantıya başkanlık etti

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi’nin 2021 yılı bütçe yasa tasarısı hazırlığı kapsamında gerçekleştirilen toplantıya başkanlık etti.

Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani’nin de katıldığı toplantıda, Kürdistan Bölgesi’ndeki ekonomik durum, Kürdistan Bölgesi’nin 2021 bütçe yasa tasarısı hazırlıkları, Kürdistan bölgesi’nin gelir ve giderleri ve bakanlıkların bütçeleri konuları masaya yatırıldı.

Bütçe yasa tasarısında tüm ihtimallerin göz önünde bulundurulması ve şeffaf bir yasa tasarısının hazırlanmasına vurgu yapılan toplantıda, bütçe yasa tasarısının gerçekçi olması ve gerçek harcamalar doğrultusunda hazırlanması gerektiği ifade edildi.

Kürdistan Bölgesi’nin ekonomi yönetiminin daha şeffaf olması gerektiğinin kaydedildiği toplantıda, petrol ve petrol dışı gelirlere ilişkin veriler de görüşüldü.

Toplantıda, Irak Parlamentosu’nda önümüzdeki hafta oylamaya sunulması beklenen Irak’ın 2021 yılı bütçe yasa tasarısı da gündeme geldi.

Başbakan toplantıda yaptığı konuşmada, Kürdistan Bölgesi’nin Irak hükümetiyle yaşanan sorunların köklü çözümüne ilişkin tavrının değişmez olduğunu söyleyerek, Kürdistan Bölgesi’nin mali haklarının Irak Anayasası’nın esas alınarak berlirlenmesi gerektiğini ifade etti.

Iraklı siyasi kesimlerin, Irak Başbakanı Mustafa Kazimi’nin ulusal diyalog çağrısına olumlu yanıt vermesini umduğunu belirten Başbakan, bu adımın Kürdistan Bölgesi ile Irak hükümetleri arasındaki sorunun çözümünde önemli olacağına işaret etti.