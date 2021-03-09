İngiliz Başkonsolos: Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ne teşekkür ederim

Erbil (K24)

İngiltere’nin Erbil Başkonsolosu James Thornton, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’in ziyaretini başarılı bir şekilde organize ettiği için Kürdistan Bölgesi Hükümetine teşekkür etti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İngiltere’nin Erbil Başkonsolosu James Thornton, “Papa'nın Kürdistan Bölgesi ziyaretini başarıyla organize ettiği için Kürdistan Bölgesel Hükümeti'ne teşekkür ederim” dedi.

Ziyaretin önemine vurgu yapan Thornton, “Uzun zaman hatırlanacak önemli bir ziyaret” ifadesini kullandı.

Thornton, geçtiğimiz Pazar günü başkent Erbil’deki Franso Hariri Stadyumu’nda düzenlenen törene katılmıştı.

Törenin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Thornton, “Papa’nın bugün Erbil'deki Ayin töreni keyifli bir olaydı, orada olmak bir onurdu. Kürdistan Bölgesi’nde Hristiyan toplumu, Müslümanlar, Ezidiler ve diğerleriyle birlikte barış içinde yaşıyor; bu devam edebilir” ifadeleri kullanmıştı.